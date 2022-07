Am Flughafen Frankfurt streicht die Lufthansa demnach insgesamt 678 Flüge, davon 32 bereits am Dienstag. Betroffen seien voraussichtlich 92.000 Gäste. Am Drehkreuz in München seien es an beiden Tagen insgesamt 345 Flüge - 15 davon am heutigen Dienstag. Betroffen sind insgesamt mehr als 130.000 Passagiere, wie die Fluggesellschaft am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Einzelne Flugausfälle und Verspätungen seien auch am Donnerstag und Freitag noch möglich.