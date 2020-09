Der Kreml hatte im Vorfeld angekündigt, bei dem Treffen in Sotschi gehe es vor allem um "die Perspektiven des Integrationsprozesses" zwischen beiden Ländern. Konkrete Schritte erwähnten die beiden Staatschefs in ihren öffentlichen Äußerungen allerdings nicht. Lukaschenko sagte lediglich, Belarus müsse sich enger an "unseren älteren Bruder" binden und in allen Fragen enger zusammenarbeiten.