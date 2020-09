Durch Bus-Expresslinien und eine Verdopplung der Radwege auf 1.100 Kilometer steigen die Verkehrsinvestitionen von 501 Millionen Euro in 2018 auf 806 Millionen Euro in 2021. Ein Ziel ist sicher: Autofahren in Luxemburg soll langsamer werden.



Um der Rolle als Wirtschaftsstandort in der Großregion Saar-Lor-Lux gerecht zu werden, sei Luxemburg bereit, über die Landesgrenzen hinaus Infrastrukturprojekte mitanzutreiben, sagt der grüne Verkehrsminister.