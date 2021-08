"Naja, es gibt einige Dinge, die sie haben wollen. Sie wollen zum Beispiel, dass der Flughafen weiter betrieben wird. Das ist einer der Gründe, warum ich hier in Katar bin und auch am Sonntag in der Türkei gewesen bin. Diese beiden Länder, zusammen mit den Amerikanern, haben sich bereiterklärt, auch nach dem Ende der militärischen Evakuierung den Flughafen weiter zu betreiben. Zumindest in einer ersten Phase, in der es möglich wäre, einige Charterflüge - keine Militärflüge mehr - durchzuführen, um weitere Menschen zu evakuieren. Das ist etwas, woran die Taliban auch Interesse haben, denn sie brauchen auch einen Flughafen, der funktioniert. Und wenn Länder sich dafür zur Verfügung stellen, dann ist es glaube ich vollkommen klar, dass wir auch unsere Erwartungen haben. Und einige dieser Erwartungen waren es, dass wir weiter unsere Staatsbürger und Ortskräfte ausfliegen können, wenn der Flughafen wieder geöffnet wird."