Maas betonte die Erfolge in Afghanistan, für die sich Deutschland auch eingesetzt habe: "Es ist in diesen 20 Jahren viel passiert". Die Lebenserwartung der afghanischen Bevölkerung sei deutlich höher, die Kindersterblichkeit niedriger. "Es gibt Rechte für Frauen, für Mädchen, die in die Schule gehen können - das gilt es zu erhalten."