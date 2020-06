Zwei Wirtschaftsmächte, eine Frage: Wie werden Deutschlands Beziehungen mit seinen größten Handelspartnern in Zukunft aussehen? Bundesaußenminister Heiko Maas hat die deutschen Verhältnisse mit den USA in einem Interview mit "Bild am Sonntag" als "kompliziert" beschrieben, jedoch auch für weitere Zusammenarbeit plädiert. Im Falle Chinas bräuchten die EU-Länder eine gemeinsame Strategie.