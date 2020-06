Hintergrund: Die vor drei Wochen vereidigte neue israelische Regierung will auf Basis eines Nahost-Plans von US-Präsident Donald Trump bis zu 30 Prozent des besetzten palästinensischen Westjordanlands annektieren. Die ersten Schritte hierzu könnten am 1. Juli eingeleitet werden - dem Tag, an dem Deutschland die Ratspräsidentschaft der EU und den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat übernimmt.