Also, das ist wichtig und natürlich [sprechen wir...] mit den Konfliktparteien selbst über die Erwartungshaltung auf der internationalen Bühne. Und das besteht insbesondere darin, dass es keine weitere Gewalt gibt, dass es keine weiteren Toten gibt und vor allen Dingen auch in einer sehr deutlichen Ansage an die palästinensische Seite, dass das Abschießen von über 1.000 Raketen auf Jerusalem und Tel Aviv völlig inakzeptabel ist. Mit Blick auf die Tatsache, dass in Palästina auch vor kurzem die Wahlen, die solange versprochen waren, jetzt verschoben worden sind, wirft das kein gutes Licht auf diese Entwicklung. Das sind alles Dinge, über die gesprochen werden muss