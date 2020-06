Im Anschluss fliegt Maas weiter nach Jordanien - in jenen Staat, der am heftigsten gegen die Annexionspläne opponiert. Dort spricht Maas ebenfalls mit Regierungsvertretern - und per Videoschaltkonferenz mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Schtaje. Corona-bedingt habe Israel einem physischen Treffen nicht zugestimmt. Die Palästinenser halten das für vorgeschoben. Immerhin gebe es so nun die Möglichkeit zum Dialog, hieß es beschwichtigend in Berlin.