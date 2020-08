Maas in Moskau: Blicke ins Leere

Lawrow hingegen wiederholt, dass er bislang noch keine Beweise gesehen habe, die eine staatliche Verwicklung belegten. Und geht selbst zum Gegenangriff über - ausgerechnet beim Thema Cyberattacken. Angeblich gebe es rund 70 Fälle von Hackerangriffen aus Deutschland, bei denen er Aufklärung verlangt. Die russischen Cyberattacken auf den Bundestag 2015 hält Lawrow dagegen wieder für nicht belegt. So geht das hin und her. Die Pressekonferenz, die für eine halbe Stunde angesetzt ist, dauert am Ende doppelt so lang.