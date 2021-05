Trotz internationaler Aufrufe, die Kämpfe zu stoppen, haben das israelische Militär und radikale Palästinenser ihre Angriffe auch in der Nacht zum Mittwoch fortgesetzt. Der UN-Sicherheitsrat konnte sich am Dienstag wieder nicht auf eine gemeinsame Stellungnahme zum Nahost-Konflikt einigen, und in der EU verhindete ein Veto Ungarns eine einheitliche Positionierung der Außenminister.