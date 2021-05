Bundesaußenminister Heiko Maas will am Mittwoch mit Papst Franziskus bei einer Privataudienz unter anderem über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche reden. Dies sei eine Frage, die viele Menschen bewege und ihr Verhältnis zu ihrer Religionsgemeinschaft bestimme, sagte Maas am Dienstagabend nach seiner Ankunft in Rom.