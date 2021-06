Zu Putins Drohungen in Richtung Ukraine, den Gastransit zu stoppen, sagte Maas gelassen: "Das stimmt, er hat auch schon viele andere Dinge gesagt." Bisher habe Deutschland keinerlei Hinweise, dass sich Russland oder die Ukraine nicht an den abgeschlossenen Vertragen gebunden fühlten. Solange sich alle an die unterzeichneten Verträge halten,