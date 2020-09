Außenminister Heiko Maas.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Bundesregierung will am Wochenende allein aus Ägypten weitere 20.000 Touristen zurückbringen. Das sagt Außenminister Heiko Maas im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die Frage der finanzielle Beteiligung der Touristen an der Rückholaktion sei zunächst zurückgestellt worden.



Die Bundesregierung habe die Flugzeuge auf eigene Kosten gechartert, vor allem bei der Lufthansa. "Wie wir das mit den Kosten abwickeln, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden."