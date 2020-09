Bundeskanzlerin Angela Merkel bringt dann die Länder an einen Tisch, die in den Konflikt von außen beeinflussen - etwa mit Waffenlieferungen. Unter anderen wollen US-Außenminister Mike Pompeo, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der russische Staatschef Wladimir Putin anreisen. Russland unterstützt den abtrünnigen General Haftar militärisch ebenso wie Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Hinter der international vom Westen weitgehend anerkannten Regierung in Tripolis unter Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch stehen die Türkei und Katar. Al-Sarradsch hat seine Teilnahme an der Konferenz in Berlin zugesagt. Er hat inzwischen die Kontrolle über weite Teile des Landes gewonnen.