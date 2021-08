Wenn Unionspolitiker dieser Tage auf verbaler Ebene ins Straucheln geraten, kann das in der Regel an zwei Dingen liegen: am Umfragetiefstwert für Kanzlerkandidat Armin Laschet oder an Hans-Georg Maaßen. Wie schwer sich die CDU im Umgang mit dem Bundestagskandidaten aus Südthüringen tut, demonstrierte einmal mehr Marco Wanderwitz, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, gestern Abend bei Markus Lanz.