CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte, in der heutigen Präsidiumssitzung sei ein Parteiausschluss des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, der im Wahlkreis Südthüringen für die Partei kandidiert, kein Thema gewesen. Maaßen sei am Sonntag "zurückgerudert", so Ziemiak. Das sei "wichtig und notwendig". Es bestehe "kein Zweifel" in der CDU, dass die Pressefreiheit Verfassungsrang habe. Das sei "essentiell", so Ziemiak.