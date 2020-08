"Ich will gewinnen", sagte der neue SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nach seiner Nominierung und formulierte selbstbewusst den Führungsanspruch der Sozialdemokraten in einer neuen Regierung. Zwar liegt die SPD derzeit in Umfragen nur an dritter Stelle hinter Union und Grünen. Aber auch in CDU und CSU wird die Einschätzung von Scholz geteilt, dass das Rennen 2021 offen sei. Denn niemand weiß, was der Abgang von Kanzlerin Angela Merkel für die Parteienpräferenzen der Wähler bedeuten wird.