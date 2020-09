Frankreichs Staatschef lässt nicht locker. Er will mit der EU reden über ein unbequemes Thema reden: Die europäische Verteidigungspolitik und über die Rolle von Atomwaffen. Und so hat Emmanuel Macron heute in einer Grundsatzrede in Paris seine Ideen für eine Verteidigungsstrategie skizziert. Dabei forderte er, dass Europa seine eigene Sicherheit stärker in die Hand nehmen muss.