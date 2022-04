Den Test einer russischen Interkontinentalrakete am Mittwoch bezeichnete er als "sehr besorgniserregend". Macron warnte vor einer "Unterjochung" Europas als Folge des russischen Kriegs in der Ukraine. Europa müsse neben seiner Politik des Drucks und der Sanktionen gegen Russland weiter mit seinen Partnern "am Persischen Golf, in Indien, in China" im Gespräch bleiben und eine Vermittlerrolle einnehmen, sagte der Präsident.