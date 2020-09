Zudem warnte Macron vor einem Scheitern des deutsch-französischen Tandems in der EU. Das wäre ein "historischer Fehler", sagte Macron. Nach Finanz- und Migrationskrise hätten viele Menschen den Glauben an die Demokratie verloren, sagte der 42-Jährige am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Die EU - und auch das deutsch-französische Tandem - müsse Antworten darauf geben, wie die Perspektive in 20 oder 30 Jahren sei.