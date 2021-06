Wie stets, so vermutete Erdogan auch diesmal ausländische Feinde hinter der Kampagne des Gangsterbosses. Tatsächlich wirken die Videos durchgeplant im Stile einer Netflix-Serie. Die Filme sind in immer wechselnden Hotelzimmern aufgenommen, und in den Tagen vor der Veröffentlichung der nächsten Folge postet Peker einen Teaser, der die Highlights der bislang stets an einem Sonntagmorgen hochgeladenen Videos ankündigt.