Putschversuch in Mali

Zudem habe es Spannungen in der Hauptstadt Bamako gegeben. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Die Deutsche Botschaft in Bamako habe ihren Publikumsverkehr eingestellt. Am Morgen hatten Soldaten laut Augenzeugen auf dem Stützpunkt in der Stadt Kati, etwa 15 Kilometer von Bamako entfernt, Schüsse in die Luft abgefeuert.