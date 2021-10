Im Rechtstreit mit Polen ringt die Europäische Union um eine angemessene Reaktion. Im Europaparlament in Straßburg kommt es an diesem Dienstag zu einem Kräftemessen zwischen Polen und der EU-Kommission. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki will in einer Plenardebatte umstrittene Justizreformen seines Landes verteidigen.