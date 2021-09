Olga hat auf Russisch geschrieben, vor allem für die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, die umkämpften Gebiete in der Ostukraine. Sie habe sich für Politik eigentlich gar nicht interessiert. Das sei aber auch nicht nötig gewesen, denn: “Man hat uns eine ausführliche Anleitung für jeden Text geschickt. Da stand, was man schreiben musste. Welche Akzente zu setzen waren, wie das Thema erklärt werden sollte und womit der Text enden sollte,” so Olga. Oft sei es um die USA gegangen, wobei die Betonung immer darauf gelegen habe, dass dort Gewalt herrsche und die Politik dort schlecht sei.