Mascha hat sich immer durch ihre Lebensfreude ausgezeichnet. In ihren Briefen jetzt beschreibt sie, wie sie sich an jedem Tag freut. Sie ist nie niedergeschlagen. In flüchtigen Momenten von Traurigkeit erinnert sie sich an alles Positive. In ihren Briefen beschreibt sie oft ihre Einstellung dem Gefängnispersonal gegenüber, oft mit einer gewissen Ironie, aber immer mit Zuneigung, sie sagt, diese Leute mag ich auch.