Am Mittwochmorgen hatte der Kommandeur der verbliebenen ukrainischen Marineinfanteristen um eine Evakuierung seiner Kämpfer in einen Drittstaat gebeten. Eine Rettung von Zivilisten ist am Mittwoch laut Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk gescheitert. Grund sei Russlands Unwille, sich an eine Feuerpause zu halten, sagte Weretschtschuk am Mittwoch.