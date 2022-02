In Russland bestimme nur der Staat, was gesagt werde, so Knaus. Dennoch habe es dort immer Proteste gegeben, beispielsweise infolge der Verhaftung des Oppositionellen Alexej Nawalny. Gerald Knaus betonte, wie "unglaublich" dieser Mut sei, jetzt in Russland auf die Straßen zu gehen und die eigene Existenz zu riskieren. Dennoch sagte er: "Am Ende wird das, was [Russlands Führung] stoppen wird, wird nicht der Protest auf den Straßen sein."