Klingbeil erinnerte daraufhin an eine Aussage Ziemiaks von vor wenigen Tagen. Im Interview mit t-online hatte der CDU-Politiker zu den Europaplänen der SPD gesagt: "Wer in Rumänien, Bulgarien oder in einem anderen Land der EU arbeitslos ist, für den zahlt dann der arbeitende Elektroingenieur aus Wuppertal oder die Krankenschwester in Chemnitz. Das ist die Zukunftsvision der SPD für Europa."