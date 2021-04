"Meine große Bitte an Sie ist, die Auszeichnung nicht vorzunehmen." Das schrieb der Münchner Kardinal Reinhard Marx am Dienstag an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wie das Erzbistum von München und Freising mitteilte. Die Auszeichnung hätte am Freitag in Berlin überreicht werden sollen. Marx dankte Steinmeier in dem Brief für die "hohe Ehre der Verleihung", an der das Staatsoberhaupt "auch in Reaktion auf die öffentliche Kritik wertschätzend und wohlwollend" festgehalten habe.