Sie könne verstehen, was Kardinal Marx meine, wenn er von einem "toten Punkt" spreche, an dem die Kirche angekommen sei, sagte Klöckner. Auch wenn die Kirche für sie selbst nicht tot sei: "Viele Kirchenvertreter scheinen gefangen in ihren Strukturen, die Entfernung zu den Kirchenmitgliedern wird größer."