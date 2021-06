Das Rücktrittsangebot sei deshalb außergewöhnlich, weil es nicht unter Druck zustande gekommen sei. "In München ist es so, dass hier wirklich aus ganz freier Entscheidung ohne Druck jemand gesagt hat: 'Ich übernehme Verantwortung für das Systemversagen einer Institution, wofür ich stehe.' Und das verdient allerhöchsten Respekt", so Sternberg im WDR.