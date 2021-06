Geht der Falsche? Müssten noch mehr gehen? Nach dem Rücktrittsgesuch von Kardinal Marx sind verschiedene Stimmen zu hören. Der Münchner Erzbischof hatte seine Entscheidung mit dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche begründet. Diese sieht er an einem "toten Punkt". Manche in der Kirche würden jedem Reformdialog ablehnend gegenüberstehen.