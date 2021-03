Die Negativschlagzeilen kommen für die CDU zur Unzeit. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden in rund einer Woche neue Landtage gewählt. In beiden Ländern verliert die Partei an Boden, in Baden-Württemberg droht gar eine historische Niederlage. Außerdem ist Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erkennbar angezählt. Der Frust über die Corona-Politik und fehlende Schnelltests schaden der Partei.