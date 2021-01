Am Morgen nach der Talkshow lässt "die Hausleitung" - also wohl Minister Scheuer - bei den juristischen Beratern nachfragen: "Sollte der EuGH die Infrastrukturabgabe in der derzeit geplanten Form kippen?" Und: "In welcher Höhe muss der Bund Schadensersatz zahlen?" So steht es in internen Unterlagen des Verkehrsministeriums, die Frontal21 vorliegen.