Wer aus der Wahl am kommenden Sonntag als Sieger hervorgehen könnte, wollte selbst der Wahlforscher Matthias Jung nicht prognostizieren. Kein Mensch könne heute seriös sagen, wer die Wahl gewinne, so der Chef der Forschungsgruppe Wahlen. Ihre Entscheidung träfen die an der Urne abstimmenden Wähler erst am Sonntag.