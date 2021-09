Die Juso-Bundesvorsitzende Jessica Rosenthal hat an die Wähler und Wählerinnen appelliert, sich von konservativer Polemik gegen ein linkes Regierungsbündnis nicht ablenken zu lassen. Vor allem die CDU zeichne derzeit "recht panisch" ein Bild von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, das suggeriere, er werde der "nächste Anführer eines antikapitalistischen Bündnisses", sagte die Chefin der SPD-Jugendorganisation am Donnerstag in der ZDF-Sendung "maybrit illner".