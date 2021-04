Der frühere Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Friedrich Merz (CDU), wird den Wahlkampf in Sachsen-Anhalt unterstützen. Er habe dem Magdeburger Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) zugesagt, dass er "ihm dabei helfe, diese Wahl auch zu gewinnen", sagte Merz am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Sein Parteifreund und er seien "dabei, das ganz konkret vorzubereiten".