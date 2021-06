Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat die Strategie der Bundesregierung bei Covid-Impfungen für Kinder verteidigt. Die Regierung habe sich "sehr genau" danach gerichtet, was die Ständige Impfkommission (Stiko) entschieden habe, sagte Braun am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner".