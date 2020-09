Zweifel an den Infektionszahlen aus Amerika äußerte der Leiter des Instituts für Virologie der Berliner Charité, Christian Drosten. In den Vereinigten Staaten sei "die Testhäufigkeit viel geringer" gewesen als in Europa. Würde in Europa nicht so häufig getestet, wüsste man in manchen Ländern des Kontinents gar nicht, "dass es das Virus gibt". Wahrscheinlich sei, dass es in den USA genauso verbreitet sei wie in Europa, möglicherweise sogar stärker.