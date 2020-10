Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hält an ihrem Einreise- und Beherbergungsverbot für Bürger aus Corona-Hotspots fest und glaubt nicht an ein Einkassieren durch die Gerichte. Schwesig erklärte in der ZDF-Sendung "maybrit illner", dass sie die Kontrolle über den Reiseverkehr behalten will.