Seiner Ansicht nach werden in den nächsten Wochen Menschen in Deutschland sterben. "Aus Mangel an Bewusstsein, aus Mangel an Kapazitäten und aus Mangel an Personal", fügte von Hirschhausen hinzu. Vor allem die in den sozialen Medien verbreiteten Fake News prangerte der Mediziner an: "Es ist wichtig, keinen Unsinn weiterzugeben."