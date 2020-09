Der Migrationsforscher und Vordenker des EU-Türkei-Deals, Gerald Knaus, kritisierte, dass die EU die finanzielle Hilfe für Flüchtlinge in der Türkei nicht verlängert habe. Dadurch gefährde die EU etwa Schulprojekte für Syrer in der Türkei. Die Versorgung der Flüchtlinge in der Türkei funktioniere gut - anders als auf den griechischen Inseln. Dort sehe man nicht, wohin EU-Gelder geflossen seien. Knaus appellierte an das Recht auf Asyl, das Griechenland ausgesetzt habe. "Die Flüchtlingskonvention ertrinkt in der Mariza", dem Fluss zwischen der Türkei und Griechenland, "oder in der Ägäis".