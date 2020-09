Die größte Bedrohung für Deutschland sei derzeit der Rechtsterrorismus, sagte Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, in der ZDF-Sendung "maybrit illner spezial". Bedrohlich sei auch, dass Rechtsextremisten "in die Institutionen, in die Parlamente hineinkommen mit Parteien". Diese verträten rechte Ideen zwar "nicht so radikal" wie die Terroristen, säten aber die Saat.