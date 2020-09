Die Junge Union (JU) will bis zum Sommer geklärt wissen, wer künftiger CDU-Vorsitzender und Kanzlerkandidat der Partei werden soll. JU-Chef Tilman Kuban sagte in der ZDF-Sendung "maybrit illner", seine Partei werde "bis dahin eine klare Kandidatenlage haben". Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur gehörten in eine Hand.