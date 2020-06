Für Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) ist die umstrittene Vorratsdatenspeicherung im Zusammenhang mit der Aufdeckung von Kindesmissbrauch offenbar kein Tabu. In der ZDF-Sendung "maybrit illner" sagte Giffey am Donnerstagabend, zur Aufklärung solcher Fälle müsse jetzt "alles, was nötig und möglich ist", geprüft und getan werden.