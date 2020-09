Andreae sieht die Politik in der Verantwortung Bedingungen zu schaffen, damit der Ausbau der erneuerbaren Energien erfolgreich vorangetrieben werde. Sie kritisierte darüber hinaus, dass in Deutschland zu schlecht über die Energiewende gesprochen werde: "Es gibt disruptive Energieentwicklungen und innovative Start-Ups, die man mehr in den Vordergrund stellen sollte, um so die Gesellschaft von der Energiewende zu überzeugen und mitzunehmen."