Am Sonntag findet in Berlin eine internationale Libyen-Konferenz statt. Außenminister Heiko Maas (SPD) erhofft sich davon konkrete Schritte zur Befriedung des Konfliktes in Nordafrika. Nach Berlin eingeladen seien "alle Staaten, die in irgendeiner Weise diesen Konflikt beeinflussen", sagte Maas in der ZDF-Sendung "maybrit illner". "Wir wollen dafür sorgen, dass alle sich noch einmal darauf verständigen, ihre Unterstützung für eine der beiden Bürgerkriegsparteien einzustellen".