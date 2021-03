Vor Lockdown-Öffnungen ohne ausreichende Testmöglichkeiten hat Grünen-Chef Robert Habeck gewarnt. Er verstehe nicht, wie man "bei einer ansteigenden Kurve und bei dem Wissen, dass die englische Mutation die Hälfte der Virusfälle ausmacht" Öffnungen ohne Tests in Erwägung ziehen könne, so Habeck in der ZDF-Sendung "maybrit illner".