Außenminister Heiko Maas (SPD) verwahrt sich gegen Anschuldigungen Russlands im Konflikt um den Mordanschlag auf den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny. "Wir sind keine Partei in diesem Konflikt, wir sind der Überbringer der schlechten Nachricht", sagte Maas am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner".